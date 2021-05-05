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Bolu Belediyesi’nin mobil konserine polis engeli

Tam kapanma sürecinde evlerine kapanan vatandaşlara moral vermek isteyen Bolu Belediyesi, mobil konser düzenledi. "Yerel Sanatçılara destek, Bolu’ya moral" sloganıyla ilki Bahçelievler – Borazanlar Mahallesi’nde gerçekleşen konsere, polis müdahale etti.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 09:58, 05/05/2021
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Bolu Belediyesi'nin tam kapanma döneminde evlerde bunalan insanlara moral vermek ve yerel müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği mobil konser programı, polis tarafından engellendi. Görüntülerde, emniyet ekipleri İl Hıfzısıhha Kurulu’nun verdiği karara göre müdahale ettiklerini belirtiyor ve etkinliği durdurmalarını istiyor.

“TAKDİR SİZLERİN”

Bolu Belediyesi’nin konuyla ilgili paylaşımı ise şöyle:

“Sizlerin talebi üzerine 2 gündür mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz ‘Mobil Konser’ etkinliğimizi emniyet güçlerimizin müdahalesi sonucu yarıda kesmek zorunda kaldığımızı üzülerek sizlere iletmek istiyoruz. Takdir sizlerin…”

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