Bolu’da 2 kat artan vaka sayıları endişeye neden oldu

Bolu’da şubat ayı başında tespit edilen koronavirüs vaka sayısı, aradan geçen üç haftada 2 kat arttı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 binde 44.96 olan vaka sayısı, 15- 21 Şubat tarihleri arasında her 100 bin nüfusta 75.60’a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son toplam vaka sayısının güncel haritasına göre kentteki vaka sayısı daha da artarak 100 binde 83.10 oldu. Kısa sürede artan vakalar kentte endişeye sebep oldu.

DHA mikrofonuna konuşan vatandaşlardan İsmail Özek, “Bitecek bir gün. Dikkat edersen biter. Türkiyenin her yeri gibi Bolu da kötüye gidiyor. Dikkat etmezsek böyle olur. Evlerde sıkıldık, daraldık ama ne yapalım?” dedi.

‘KOCAMAN İNSANLAR MASKESİNİ TAKMIYOR’

Bahattin Öztürk, “Bu vaka sayılarında, devletin hiç suçu yok. Bu milletin suçu, bizim suçumuz. Evimizde oturmuyoruz. Dışarıda, sokakta, kalabalıklardayız. Düğün, nişan, eğlence, taziye yapmayın diyorlar. Kimisi böyle bir hastalık yok diyor. Sonra vakalar çoğalıyor. Hala da inançsız insanlar var. Kocaman insanlar maskesini takmıyor. Devlet bunlara ne ceza versin? Verilen ceza da hafif bence” dedi.

‘DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU KARARLAR BİZİM İÇİN’

Daha önce koronavirüs hastalığını atlatan Cevdet Demirel ise, “4-5 ay önce hastalandım. 2,5 ay evden dışarı çıkmadım. 14 gün sonra, doktor dışarı çıkabilirsin dediği halde, yine de dışarı çıkmadım. Fakat milletimiz de halkımız da bu saygıya sevgiye uyarsa hastalığı siler geçeriz. Devletimizden Allah razı olsun. Artık 2ye, 3e kadar dışarıda durabiliyorum. Devletin vermiş olduğu kararlar bizim için, bizim lehimize” diye konuştu.

‘KİMSENİN YANINA YAKLAŞMADAN İŞLERİMİ HALLEDİYORUM’

Kentteki vaka artışlarının kurallara uymakla sonlanacağını belirten Süleyman Alan, “Bu virüsün önlenebilmesin de tek geçer yol; kurallara uymak. Vatandaş dışarıda otuyor ama mesafeye uymayanlar var. Ben yaşlı bir insan olarak çekiniyorum. Kimsenin yanına yaklaşmadan işlerimi hallediyorum, evime dönüyorum. Vatandaşımız alışkın değildi. Koronavirüsün devam ettiğini biliyorduk ama bu toplu görüşmelerden, toplu buluşmalardan tekrar çoğaldığını düşünüyorum. Dikkat etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ İYİ OLDU’

Kıvanç Laçin kısıtlamaların gevşetilmesinin psikolojik ve ekonomik yönden iyi olduğunu belirterek, “Kısıtlamaların gevşetilmesi iyi oldu. İnsanların buna ihtiyacı vardı. Bir yandan koronavirüsten korunması lazım ama bir yandan da insanların psikolojik durumları var. Maddi durumları var. Bunlar da önemli. Bunların dengede tutulması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Süleyman Değerli ise, “Özellikle ev gezmeleri gibi durumlarda vakaların arttığını düşünüyorum. Evet, misafirlik önemli bir konu ama sonuçta hepimiz bu konuya daha çok dikkat etmeliyiz. Özellikle belli bir süre evimizin kapısını kimseye açmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. (DHA)