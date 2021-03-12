Bolu’da ortaya çıktı! Milyonlarca yıl öncesine ait…

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Arslan, kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu-Kıbrıscık yolu üzerinde diğer çevresindeki diğer taş ve kayalarda daha farklı sütunlar olduğunu fark etti. Enstitü olarak taşları incelemeye alan Arslan, yol kenarında kalan yüzlerce taş ve sütunun lav gölünün yer altındaki çatlaklara inerek oluşturduğu bazalt sütunlar olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler ve alınan örnekler üzerinde işlem yapılarak bazalt sütunların yaşının hesaplanması için çalışma başlatıldı.

“MİLYONLARCA YIL ÖNCESİNE AİT OLABİLİR”

Bazalt sütunların oluşumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Arslan, “Botanik kayaçlardan bir tanesi. Granit nasıl bir volkanik kayaçsa bazaltta bunlardan benzeri. Fakat bunların oluşumları doğada bulmuş olduğumuz bazaltlar gibi değil. Normalde şekilsiz, büyük şekilde bulunabiliyor bazaltlar. Sütunların oluşumları çok daha farklı doğal oluşumlara bağlı. Örneğin bir tanesi yüksek basınç altında oluşması gerekiyor. Volkanik kaynaklı olduğu için yer yüzü çatlaklarından sızarak yeryüzüne ulaşan ve oranın yapısına göre volkanik gölün oluşması gerekiyor. Zamanla soğuma gerçekleşmesi gerekiyor. Volkanik göl milyonlarca yıl öncesine ait olabilir” dedi.

“TURİZME KAZANDIRILABİLİR”

Bulunan bazalt sütunların maddi bir değerinin olmadığı ancak turizme açılabileceğini ifade eden Arslan, “Maddi olarak bakıldığında bu tarz yerler taş ocağı olarak işletiliyor. Yani karayollarındaki stabilize malzeme gibi olarak kullanılabiliyor. Diğer taraftan da Arnavut kaldırımı taşı olarak kullanılabiliyor. En ucuz maddi değer böyle. Ama bunun dışında sürdürülebilir şekilde bu turizmde kullanılabilir. Biz Seben’deki bu çalışmamızda potansiyeli olan 81 tane alan tespit ettik. Bunları biz ilerde eko turizm ya da jeoturizme açtığımız takdirde buraya turizmle beraber bir turist akışı olacak” ifadelerini kullandı. (İHA)