Bomba düzeneği gibi “kopya” sistemi kurmuş

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çalışma yapan Güven Timlerine bağlı polis ekipleri, şüpheli hareketleri bulunan bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan Nijat S.'nin çantasında yapılan aramalarda, bomba düzeneğini andıran kablo ve elektronik parçalar bulundu. Bunun üzerine polis ekibi durumu amirlerine bildirdi. Çantadaki tişört üzerine yapıştırılmış olan düzenek incelenince bomba düzeneği olmadığı anlaşıldı.

KOPYA DÜZENEĞİ ÇIKTI

Emniyete götürülen Nejat S., batarya, wifi aparatı, kulaklık, kamera ve kablolardan oluşan düzeneğin kopya düzeneği olduğunu ve ehliyet sınavları için hazırladığını söyledi.

İfadesinde, düzeneği İstanbul'da sürücü eğitmenliği yapan bir kişinin yönlendirmesi üzerine yaptığını anlatan şüpheli, söz konusu kopya düzeneğinin bulunduğu yeleği sınava giren bir kişiye giydirdiğini, karşılığında da 500 lira aldığını belirtti. Nejat S.’nin, Uşak'a gitmek üzere otogara geldiğini söylediği öğrenildi.