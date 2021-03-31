Bomba fünyelerini ele geçiren bekçilere ödül verildi

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte makamında kabul ettiği dört emniyet bekçisini, görevlerindeki dikkat ve hassasiyetlerinden dolayı tebrik eden Vali Erin, başarı belgesi verdiği bekçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Halkın huzur ve güveni için tüm kolluk kuvvetlerinin büyük bir cesaret ve fedakârlıkla görev yaptığını belirten Vali Erin, emniyet bekçileri şahsında tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 11 Mart 2021 günü saat 23.00 sularında Suruç ilçesinde görevli bekçiler, şüphe üzerine dört şahsı durdurmuş, yapılan inceleme neticesinde şahıslardan yabancı ülke vatandaşı M. Ş.’nin çantasında siyah poşete sarılı bomba düzeneğinde kullanılan 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye ve 1 adet flash bellek bulunmuş, şahıslar yasal işlemleri yapılmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. (İHA)