Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Önceki gün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, PKK’lı teröristlerin bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirilmiş, iki kişi de yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Polisimizin otogardaki dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar” demişti.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR

Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK’lı teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çekilen görüntülerde, teröristlerin kıyafetlerini birbirleriyle değiştirdikleri belirlendi.

Görüntülerde, İ.Z. isimli terörist, 28 Nisan'da saat 14.21 sıralarında otogarın 37 numaralı peronuna giriş yapıyor. Saat 14.31’de diğer terörist Y.S. perona geliyor. Peron içerisinde yaklaşık olarak 5 dakika kalan ikili, kıyafetlerini değiştirdikten sonra dışarı çıkarak ters istikametlere doğru ilerliyor.