Borç içindeki esnaf Akşener’e böyle dert yandı: İnan boğuluyor insan

İYİ Parti lideri Akşener, esnafın sorunlarını siyasetin ve kamuoyunun gündemine taşımak amacıyla Ankara Beypazarı ilçesinde ziyaretlerini gerçekleştirdi.

“BİZ BU MALI KİME SATACAĞIZ?”

Giyim ve oyuncak mağazası işleten bir esnaf Akşener'e salgın nedeniyle işlerinin azaldığını, satış yapamadığı için de borçlarını ödeyemediğini ifade etti. Esnaf, Akşener’e şu sözlerle yaşadığı sorunları anlattı:

*Pandemi en çok giyim sektörünü vurdu. İktidarın çıkarttığı yardım paketlerinden biz faydalanamadık. O paketler basit usulde vergilendirmeye tabi olan esnaflar için geçerli biz gelir vergisi ödediğimiz için yararlanamadık bize devletin hiçbir desteği yok.

*Sadece Nisan ayında işe devam kredisi alabildik. Kredinin ödemesi başlayalı 3 ay oldu. Ayda 2 bin 680 lira ödemeye mecburuz. Evimizi de kıt kanaat geçindirebiliyoruz. Dükkanda yaklaşık 400 bin liralık malımız var.

*Esnaf kefalete borcumuz var, vergi borcumuz var, toplam borcumuz 300 bin lirayı buldu. Kredi borcu olmayan hiçbir esnaf yok. Aldığımız paraya kar etmeden mal satmaya çalışıyoruz onu da çocuklar dışarı çıkmadığı için satamıyoruz.

*Biz bu malı kime satacağız? Kiralarımız birikti, vergi borcunu yapılandırmak için gidiyoruz faiziyle birlikte taksitlendiriyorlar. Biz zaten bunu ödeyemediğimiz için oraya gidiyoruz taksitlendirsen ne olacak, yine ödeyemeyeceğiz. Esnafın durumu çok zor.”

“HAFTALIK 200 KOLİ YUMURTA, 50 KOLİYE DÜŞTÜ”

Akşener'in bir pastaneyi ziyareti sırasında, yumurta üreticisi olduğunu söyleyen esnaf ise şöyle dert yandı:

“Sayın Genel Başkanım bu pastanenin yumurtalarını ben üretiyorum. Bunlar daha önceden 200 koli haftalık yumurta tüketirken 50 koliye düştüler. İşler 5’te 1 oranında şu anda. Yani imalatta 8 personel çalışıyordu. 2 personele düşürdüler.”

“KREDİYİ, YENİ KREDİYLE ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Akşener daha sonra bir ayakkabı dükkanını ziyaret etti. “Esnaf, tarihinin en büyük sıkıntılı zamanlarını yaşıyor 10 aydır” diyen işletme sahibi, “Nisan'da çekilen kredilerimizin ödeme günleri geldi. Onları tekrar krediyle, çekebilirsek, çevirmeye çalışıyoruz. Sıkıntı büyük. Yaklaşık 500 bin liralık mal var dükkanımda. 250 bin TL bir kredi çektik, sonra 200 bin TL bir daha çektik. 100 bin TL de tekrar çektik bu ay” dedi.

“3 AYI NASIL ÇIKARACAĞIZ ONU DÜŞÜNÜYORUZ”

Esnafın ayakta durdurulması gereken bir sektör olduğunu vurgulayan işletme sahibi, “Çok üzülüyoruz biz. Çünkü babamızın mesleğini devam ettirmeye çalışıyoruz, iş vermek istiyoruz. Bu yıl aldığımız botlarımız, eğer mevsim de böyle giderse, tamamı seneye devredecek. Şu anda kampanya dahi yapsak dönüp bakan yok. Hafta sonu kapalıyız, hafta içinde de kapalı gibi. 5 gün açığız ama gıda sektörü hariç bizim sektörlere hiçbir ilgi yok. Sıkıntı gerçekten büyük. Eğer esnafımıza el atılmazsa Ocak, Şubat, Mart ayını nasıl çıkaracağız onu düşünüyoruz, 3 ay” sözleriyle yaşadığı sorunları anlattı.

Akşener, “Sizlere dikkat çekmek için ben geziyorum” diyerek yanıt verdi.

İşletme sahibi sözlerini şöyle tamamladı:

“Krediler… İnan boğuluyor insan yani. Esnaf sıkıntıya düştüğünde bizim bir daha kalkmamız çok zor.

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