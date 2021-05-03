Borçlu çiftçi sayısını soran vekile bakanlıktan şok cevap: Ticari sır

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, son yıllarda yaşanan kuraklık ve pandemi ile birlikte zor bir süreç yaşayan çiftçilerin kredi borçlarını ödeyemediklerini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Özdemir, “Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ziraat Bankasına ve diğer özel bankalara borcunu ödeyemeyen ve borçlarını geciktiren Kayseri’ deki çiftçilerimizin sayısı kaçtır? Çiftçilerimizin üretimde kullandığı traktör vb. araçlarının belli bir süreliğine de olsa haciz edilmesinin önlenmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?” şeklindeki sorularına Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den yanıt istedi.

BORÇLU ÇİFTÇİ SAYISINA ‘TİCARİ SIR' YANITI

Bakan Pakdemirli çiftçi borçlarının yapılandırılması ile ilgili Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’nden alınan cevapları aktardı. T

arım Kredi Kooperatifleri yapılandırma için kanun ve yönetmeliklere işaret ederken, Ziraat Bankası ise “1 yıla kadar yüzde 25 faiz indirimli ertelenebilmekte ya da 5 yıla kadar yüzde 20 faiz indirimli olarak taksitlendirilebilmektedir” cevabını verdi. Banka ayrca borçlu ve hacizli çifti sayısına ilişkin ise, “Kamuya açıklanan Bankamız finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde talep edilen detay bilgilerin ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Sırların saklanması” başlıklı 73 ‘üncü Maddesi kapsamında banka ve müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

PAKDEMİRLİ BİR SORUYU YANITLAMADI

Bakan Pakdemirli'nin, Özdemir'in “Bakanlığınızın anılan konuya ilişkin görüşü ve 2021 yılı programı nasıldır?” sorusunu yanıtlamaması ise dikkat çekti.