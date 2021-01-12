Borcuna karşılık verdiği silahla vuruldu

Olay; Kağıthane, Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma meydana geldi. İddiaya göre; bir çay ocağında oturan Adnan Hozman, saat 16.00 sıralarında yanına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Saldırgan kaçarken Hozman'ın yardımına çevredekileri yetişti. Kan kaybını önlemek için kemerle bacağına tampon yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın hemen ardından saldırganın peşine düştü. Yapılan çalışmalarda, Hozman'ın aralarında alacak verecek meselesi olan Ahmet K. ile telefonla görüştüğü, çay ocağında sözleştiği belirlendi. Saldırıyı Ahmet K. ve olay yerine giden kardeşi Mervan K.'nın gerçekleştirdiği öne sürüldü.

250 LİRA BORCU VARDI

İlçe ekipleri her iki şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan Adnan Hozman'ın kendisini Mervan K.'nın vurduğunu söylemesine rağmen, ağabey Ahmet K. saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini belirterek “Adnan benden borç aldı ve geri vermedi. Bir hafta önce yanına gittim. Bana olayda kullandığım tabancayı vererek ‘bu tabancayı sat 250 liranı al’ dedi. Olaydan önce beni yeniden aradı. Borç istedi, ardından küfür etti” dediği belirtildi. Küfür edilmesine sinirlendiğini belirten şüpheli saldırıyı bu sebeple gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet K. tutuklanırken, kardeşi Mervan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.