Boş alanda karşılaştı, iki arkadaşa kurşun yağdırdı

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Orhan Gök mahallesi TOKİ evleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Eyi (33) ve Barış Akgöllü isimli iki arkadaş, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.M. adlı kişi ile boş alanda karşılaştı.

İKİ ARKADAŞI VURDU

Aralarında başlayan tartışma sonrası M.M. adlı kişi yanında bulunan tabanca ile iki arkadaşa kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Barış Akgöllü ve Zafer Eyi ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zafer Eyi hayatını kaybederken ağır yaralı olan Barış Akgöllü'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan M.M. adlı kişiyi polis yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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