Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı dehşet saçtı

Bir süre önce eşi Hasan A. ile ayrılma kararı alan Meryem A., babasının Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki evine yerleşti. Dün akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Hasan A., eşiyle barışmak isteyip evine götürmek istedi.

ÜÇ KİŞİYİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Ancak bu duruma hem eşi hem de kayınbabası ile kaynanası karşı çıkınca Hasan A. yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı. Kayınbabası Mehmet K.’yı başından, eşi Meryem A.’yı göğsünden, kayınbiraderi Yaşar K.’yı elinden yaralayan Hasan A., daha sonra silahı başına dayayıp tetiği çekti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Hasan A.’nın öldüğünü belirledi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kayınbaba Mehmet K.'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)