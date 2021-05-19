Boşanma davası sonrası kavga: Kadın erkek birbirine girdi

Kentin Buğdaypazarı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre boşanma davaları devam eden S.Ç. ile M.Ç. arasında duruşma sonrasında mal pay edilmesi konusunda tartışma çıktı.

Çiftin tartışmasına yakınları da dahil olunca, tartışma kavgaya döndü. İki taraf kadın erken tekme tokat birbirlerine saldırdı. Sokak ortasında kadınlar saçlarından çekilerek yerlerde sürüklendi. Bu anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenerek sosyal medya da paylaşıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, “Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde, şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır” dedi.

Olaya karışan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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