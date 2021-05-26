Boşanmak istedi, 5 kurşun yedi! Dehşeti anlattı

Şişlide yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27), 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu aile içi şiddet nedeniyle 1,5 yıl önce eşine boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının velayetini geçici olarak annesine verdi ve haftada bir gün babasıyla görüşmesini kararlaştırdı.

Samet Mutlu geçtiğimiz pazar günü kızıyla buluştu. Samet Mutlu saatinde kızını Sabiha Mutlu’ya teslim etmedi. Sabiha Mutlu kızını almak için Samet Mutlu’nun evine geldi. Samet Mutlu “Sen neden sürekli arıyorsun?” diyerek tokat attı, silahını çıkartarak bir el ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu yere yığıldı.

Samet Mutlu peş peşe yine silahla ateş etti. Sabiha Mutlu iki bacağı ve sağ elinden 5 kurşunla yaralandı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan Samet Mutlu birkaç saat sonra polis ekipleri tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı. Yaklaşık 8 saat süren ameliyatın sonunda yoğun bakımdan çıkan Mutlu, yaşadığı dehşeti anlattı.

“BENİ BIRAKSIN DİYE YUKARIDAN SAKSI ATTILAR”

Sabiha Mutlu, “Cumartesi sabah 10.00da pazar günü akşam 18.00de alacaktım. ‘Akşam 21.00 dediler’ tamam dedim. Annesiyle irtibat halindeydim, ben gidip almak için gittim. Samet indi aşağıya geldi yanıma ‘Bir konuşalım’ dedi, ‘Sen neden zırt pırt arıyorsun?’ dedi. Bana bir tane tokat attı, saklamış olduğu silahı çekti, ayağıma ateş etti yere düştüm. Ben yere düşünce üstüme kurşun yağdırdı. Yukarıdan insanlar saksı attı beni bıraksın diye. Saksıyı atınca bu seferde havaya ateş etmeye başladı, ‘Benim adım Samet, 2 sene yatar çıkarım, bana bir şey olmaz sen öl’ dedi. Ben tamamen felç de kalabilirdim” dedi.

“BEN ÖLMEK İSTEMİYORUM”

Mutlu “Beni daha önce de bıçakla kesecekti, 3 yaşındaki kızım ‘Baba öldürürsen seni affetmem’ dedi, boşluğuna geldi bıçağı bıraktı. Beni darbetti, annesinin evine sakladı elimin yüzümdeki izin geçmesi için. Ben ölmek istemiyorum, korkuyorum, çıkarsa gelip beni bu sefer öldürecek, ben daha 27 yaşındayım. Ben yaşamak istiyorum. Hep kızım için sabrettim. Samet bana ‘Benden boşanamazsın, sen mezara ben cezaevine’ diyordu. Bir türlü boşanamadım” şeklinde konuştu.

“TÜM KADINLAR OLARAK KORKUYORUZ”

Mutlunun kardeşi Rabia Ersoy ise “Tüm kadınlarımız korkuyor. Tüm kadınlarımız adına seslenmek istiyorum; Artık yeter. 7-8 mermi var, 1 tanesi parmaklarını parçalıyor. 4 tanesi bacağına giriyor. Yeni çıktı yoğun bakımdan, sürecin takipçisiyiz, iyileştireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. DHA

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