Bot ve yat kullanma yaşı 7’ye indi görenler şoke oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde normalleşme sürecinin ardından cennet koylara akın eden yüzlerce tekne, bot ve yat koyları doldurdu. Denizciler facianın gelmekte olduğunu belirterek ciddi uyarılarda bulundular.

ZODİAK BOTOLAR YÜZENLERİN ARASINA DALIYOR

Sosyetenin cennet tatil beldesi Gölköy, Türkbükü, Yalıkavak ve Bitez Adaboğazı koylarında tekne demirleyecek yer kalmazken lüks yatlardan indirilen zodiak botlar küçük koylarda tam gaz seyrederken yüzenlerin yanında hızlıca geçmeleri nedeniyle korku dolu anlar yaşanıyor.



7 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOT, 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAT KULLANIYOR

Yüzlerce yatın ve teknenin demirlediği Türkbükü koyunda yatların arasından 60 kilometreye kadar hız yapabilen botları kullanan 7 yaşındaki çocuklarla yat kullanan 9 yaşındaki çocuklar SÖZCÜ kameralarına yansıdı. Bodrum Cankurtarma ve Su Sporları Derneği yönetim kurulu üyesi ve kaptan Enver Kantarmış güçleri 30- 350 beygir arasında değişen hız teknelerinin çocuklara kullandırılmasının tehlikeli olduğunu hatırlattı. Kantarmış olası facia meydana gelmeden önlem alınmasını istedi.

TEPKİ YAĞIYOR

İnsanların yoğun olarak denize girdikleri koylarda yatların, teknelerin arasından son sürat bot kullanarak geçen çocukların yanısıra plajlarda yüzen halkın içine kadar jet skileri ile giren yetişkinler görenleri yüreklerini ağzına getiriyor, görenler bu kadarı da olmaz faciaya davetiye çıkartıyorlar diyerek isyan ediyor. Ancak ne denetimler ne kontroller bunu önleyemiyor. Çocuklara bu tekneleri kullandırtan yat kaptanları ve anne babalar, büyük tepki çekiyor. Bu durumu 'sorumsuzluk' olarak niteleyen yat kaptanı Demir Güngören “Bu tekneleri çocukların altına verenler tehlikenin farkında değil mi? Hem kendi çocuklarının hem de başkalarının canlarını tehlikeye atıyorlar, eğer usta kaptan olup manevra yapmasam gelip bana çarpacaktı. Koylarda aşırı yat ve tekne yoğunluğu var bu koylarda su sporları yasak olmasına rağmen birde özel yatlardan indirilen zodiak botlar jet skiler ve yatların özel su sporları malzemeleri çocuklara verilip inanılmaz bir tehlike yaratıyor ” dedi.

“ACİL OLARAK ÖNLEM ALINMALI”

Yat kaptanı ve Su Sporları Derneği yönetim kurulu üyesi evli ve 2 çocuk babası 17 yıldır kaptan 43 yaşındaki Enver Kantarmış, şöyle konuştu; “Yaz aylarında yaklaşık 4 binin üzerinde deniz aracı Bodrum koylarında dolaşıyor. Trük bayraklı mavi yolculuk ve günübirlik tur teknelerinde denetimler çok sıkı onlarca belge hazırlayıp tüm kuralları yerine getirip anca öyle denize açılabiliyoruz. Ancak başta ABD bayraklı olmak üzere yabancı ülkelerin özel yatlarına kimse dokunmuyor, denetim yapılmıyor, bu yatlardan indirilen jet skiler ve zodiak botlar çocuklara verilip ölüm saçılıyor, onlarca yaralamalı kazaya tanık oluyoruz. Sakat kalan ve ölen insanlar var. Zaman zaman ölümlü kazalarda yaşanıyor ancak yıllardır hem bu manzaraya tanık oluyoruz, bu insanlar sadece kendilerinin değil günübirlik mavi yolculuğa çıkan günahı olmayan turistlerinde üzerine sürüyorlar, tölarınsın bu kadarıda çok fazla”

“BU İŞİN ŞAKASI YOK”

Bodrum Kent Konseyi ve Bodrum Cankurtarma ve Su Sporları Derneği Başkanı Arif Yılmaz da, “Görüyoruz ki çocukların altına 150 beygirlik güçleri ve tecrübeleri ile idare edemeyecekleri botları veriyorlar. Anne babalar belki bir anlık çocuklarını mutlu etmek için bunu yapıyor olabilirler ama hem çocuklarının hem de başkalarının hayatlarını da tehlikeye atıyorlar, 30-350 beygir gücündeki, dev makinalara sahip sürat teknelerini kullandırmanın şakası yok. Bunlar çocuk, kendilerini bekleyen tehlikenin farkında bile değiller. Kaptanlar belki yat sahiplerine şirinlik yapmak için böyle bir yola gidiyorlar ama yarın olabilecek bir faciada onları kimse kurtaramaz. Bu tür davranışları yapanları görenlerin acil olarak Sahil Güvenliğe ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Çünkü bu kişiler, sadece çocuklarının değil başkalarının da hayatını tehlikeye atıyorlar.” dedi.



BUNLAR BİRER ÖLÜM MAKİNASI…

Sürat teknesini çocuklara kullandırtan yat sahipleri ve kaptanlarını tespit etmeleri halinde bu konuda denetim yapma yetkisi olan Sahil Güvenliğe bildirip, haklarında yasal işlem başlatılması için gereken neyse yapacaklarını belirten Yılmaz, “Bu tekneler, çocukların ellerinde her an birer 'ölüm makinası' olabilir. Bir facia yaşanmadan bu konuda gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.