BOTAŞ personel alımı başvurusu için son gün yaklaşıyor

İŞKUR üzerinden yapılmaya devam BOTAŞ personel alımı başvuruları ile 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Pazartesi günü başlayan başvurular, Cuma günü sona erecek.

BOTOŞ PERSONEL ALIMI İLANI

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

25 Ocak – 29 Ocak Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinde yayımlanacak.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI KADROLARI NELER?

5 Elektrik Mühendisi,

14 Makine Mühendisi,

3 Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,

21 Elektrik- Elektronik Mühendisi,

6 İnşaat Mühendisi,

9 Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

2 Çevre Mühendisi,

3 Kimya Mühendisi,

6 Bilgisayar Mühendisi- Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisliği

1 Matematik Mühendisliği / Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,

1 Jeoloji Mühendisi,

1 Enerji Sistemleri Mühendisliği,

3 Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği/ Matematik Mühendisi,

3 SBF / İİBF Hukuk,

5 İşletme,

6 İBFF,

4 Hukuk,

1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

2 kamu Yönetimi çalışma – Ekonomisti ve Endüstri İlişkileri,

1 İletişim Fakültesi,

2 Bilgi Yönetimi / Bilgi ve Belge Yönetimi ( Büro İşçisi ),

1 Grafik Tasarımı ( Büro İşçisi ),

16 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( İtfaiye Görevlisi ),

50 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Elektrik / Elektronik Teknolojisi /

Elektronik teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

14 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

3 İş Sağlığı ve Güvenliği ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

13 İnşaat Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

4 Bilgisayar teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

34 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

21 Elektrik / Elektrik Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

9 Harita Teknisyeni ( Diğer Teknisyen ve Tekniker )

1 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ( Diğer

Teknisyen ve Tekniker