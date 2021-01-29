BOTAŞ personel alımı başvurusu Türkiye İş Kurumu sayfasından nasıl yapılır?

BOTAŞ personel alımı başvuruları İŞ-KUR üzerinden devam ediyor. Mühendis, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi, İtfaiye Görevlisi ve Teknisyen kadroları için toplan 268 kişinin alınacağı BOTAŞ personel alımı başvurusu bugün sona erecek.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI İŞKUR İLANI

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

25 Ocak – 29 Ocak Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinde yayımlanacak.

* Yukarıda yer alan linke tıklayınız, açılan sayfada e-Devlet ya da İŞKUR üzerinden oturum açınız.

* Sonrasında “Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adınız yazınız” ibaresinin yer aldığı sütuna “BOTAŞ” yazıp aratmanız yeterli olacak.

* BOTAŞ tarafından verilen ilanlar sıralanacak.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI KADROLARI NELER?

5 Elektrik Mühendisi,

14 Makine Mühendisi,

3 Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,

21 Elektrik- Elektronik Mühendisi,

6 İnşaat Mühendisi,

9 Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

2 Çevre Mühendisi,

3 Kimya Mühendisi,

6 Bilgisayar Mühendisi- Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisliği

1 Matematik Mühendisliği / Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,

1 Jeoloji Mühendisi,

1 Enerji Sistemleri Mühendisliği,

3 Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği/ Matematik Mühendisi,

3 SBF / İİBF Hukuk,

5 İşletme,

6 İBFF,

4 Hukuk,

1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

2 kamu Yönetimi çalışma – Ekonomisti ve Endüstri İlişkileri,

1 İletişim Fakültesi,

2 Bilgi Yönetimi / Bilgi ve Belge Yönetimi ( Büro İşçisi ),

1 Grafik Tasarımı ( Büro İşçisi ),

16 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( İtfaiye Görevlisi ),

50 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Elektrik / Elektronik Teknolojisi /

Elektronik teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

14 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

3 İş Sağlığı ve Güvenliği ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

13 İnşaat Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

4 Bilgisayar teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

34 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

21 Elektrik / Elektrik Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

9 Harita Teknisyeni ( Diğer Teknisyen ve Tekniker )

1 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ( Diğer

Teknisyen ve Tekniker