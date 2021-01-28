Botokslu ölüme istenen ceza belli oldu

Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Boyraz'ın 9 Temmuz'da kendisi Melih diye tanıştıran Ömer E.'den randevu aldığı uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Ö. Tarafından kalça dolgusu yapıldığı anlatıldı.

19 Eylül'de yeniden Ömer E.'den randevu alan Kübra Boyraz'ın 17.54'te geldiği işyerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktığı, burada bacaklarından kucaklanıp gelen araca bindirilerek işyerinde çalışan Kadriye A.'nın yardımıyla evine getirilerek babasına teslim edildiği belirtildi.

O HALDE BABASINA TESLİM EDİLDİ

Kızının fenalaştığını gören baba Ekrem Solmazgül tarafından önce bir devlet hastanesine oradan da özel bir hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz'ın bir gün sonra 20 Eylül 2020'de hayatını kaybettiği kaydedildi.

KENDİSİNİN BİLE YETKİSİ YOKKEN İŞLEMİ ‘ÇALIŞAN YAPTI’ DEDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren doktor Öner Ö.'nün olay günü yorgun ve boynun da fıtık olduğu için işlemi yapmak istemediği, orada çalışan diğer şüpheli Erdal'ın ‘ben yaparım' diyerek branür cihazı ile 4-5 kez sol kalça deri altına enjeksiyon yaptığını iddia ettiği aktarıldı. Bu işlemden sonra da Kübra Boyraz'ın tansiyonunu düştüğü, ancak teklif etmelerine rağmen hastaneye gitmek istemediğini ileri sürdü.

Erdal D. ise söz konusu işlemi kendisinin değil Öner Ö.'nün yaptığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Diğer şüphelilerden Bülent B., ise işyerini kendisinin kiraladığını ancak daha çok ayak işleri ile şoförlüklerini yaptığını iddia ederek müdahaleden haberinin olmadığını söyledi. Ömer E., de ‘Kübra Boyraz'a işlemi Öner Ö. yaptı' dedi.

SİLİSYUM İÇERİKLİ MADDE ÖLÜME YOL AÇTI

İddianamede yer alan otopsi raporunda, “Her iki kalçada enjeksiyona bağlı kanama ve yağlı madde birikimi olduğu, kimyasal ve toksikolojik inceleme sonucunda kanda ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, ölümün yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyobnundan ileri gelen) ve ve beraberinde gelişen komplikasyon sonucu meydana geldiği” ifadelerine yer veridli.

SABIKALI DOKTOR

Savcılık iddianamesinde pratisyen hekim Öner Ö'nün 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunduğu bilgisine yer verildi.

Tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle bilinçli taksir niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri belirtildi. Doktor Öner Ö. ve Erdal D.’nin “Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” ve ““sağlık hizmetleri temel kanuna'na muhalefet” suçlarından 4 yıldan 12 yıla kadar, diğer şüpheliler Ömer E., ve Bülent B.'nin ise “sağlık hizmetleri temel kanuna'na muhalefet” 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.