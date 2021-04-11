Böyle acı görülmedi! 3 kardeş coronaya yenik düştü

Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Burgazoğlu’nun, bazı septomlar üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı.

Bir süre sonra Burgazoğlu’nun ağabeyi İmdat Burgazoğlu’nun da corona virüse yakalandığı anlaşıldı. Hastanede tedavi gören Vedat Burgazoğlu, 2 hafta önce yaşamını yitirdi.

Bir süre sonra durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan İmdat Burgazoğlu da kurtarılamadı.

YAKINLARI GELEN SON HABERLE YIKILDI

Aile iki kardeşin yasını tutarken, ağabeyleri Üzeyir Burgazoğlu da corona virüsüne yakalandı. Evinde karantinaya alınan Üzeyir Burgazoğlu, durumu ağırlaşınca Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Üzeyir Burgazoğlu da dün hayatını kaybetti.

Üzeyir Burgazoğlu, az sayıda kişinin katılımla cenazenin ardından Yalova Mezarlığı’nda, diğer iki kardeşinin yanında toprağa verildi. İHA

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