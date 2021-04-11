Böylesi ilk kez oluyor! Corona virüsünde kara tablo

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020’de açıklanan corona virüsünde en kötü dönem yaşanıyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz nisan ayında vefat sayıları korkutan derecede arttı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2021 yılında corona virüsü kaynaklı can kayıpları ocak ayının ilk 10 gününde bin 926, Şubat ayında bin 100, Mart ayında ise 658 oldu.

Nisan ayının ilk 10 gününde ise ölümler rekor seviyeye ulaştı. Verilere göre nisan ayının ilk 10 gününde 2 bin 165 kişi corona nedeniyle hayatını kaybetti.

ŞUBAT AYINI İKİYE, MART AYINI ÜÇE KATLADI

Günlük ölümlerin son beş günde 200’ün üzerinde açıklandığı nisan ayı, böylece şubat ayını ikiye, mart ayını ise üçe katlamış durumda.

Öte yandan nisan ayında günlük vefat sayısında da rekor kırıldı. 7 Nisan’da açıklanan tabloya göre bir günde 276 vefat gerçekleşti.

VAKA SAYILARI DA KORKUTUYOR

Yaşanan vefatların yanı sıra nisan ayından günlük vaka sayıları da korkutan seviyede. 1 Nisan itibariyle 40 binin üzerinde olan günlük vaka sayıları her geçen gün artıyor.

7 Nisan’da 50 binin üzerine çıkan günlük vaka sayılarında 8 Nisan’da rekor kırıldı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 8 Nisan’da 55 bin 941 vaka tespit edildi. Bu sayı şimdiye kadar bir gün içerisinde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

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