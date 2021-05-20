Boyun fıtığı hastalığı: Belirtileri nelerdir?

Boyunda bulunan 7 omurun zedelenmesinde oluşan boyun fıtığı üzerinden birçok hastanın endişesi olurken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aybars Akkor, hastalıktan bu denli korkulmamasına dair önemli bilgiler verdi.

Boyun fıtığında hangi durumlarda ameliyat şarttır?

Boyun fıtığında tedavi, hastanın muayene bulguları ve MR sonucuna göre belirlenir. MR’da fıtıktan bir parça koptuğu görülüyorsa, hastada elle muayeneyle bile hissedilebilecek güç kaybı varsa ameliyat şarttır.

BEL FITIĞI ÜZERİNE UZMAN DOKTORDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Hangi durumlarda hekime başvurmamız gerekiyor?

Hepimiz zaman zaman boyun ağrısı çekeriz. Basit ağrı kesicilerle, istirahatle veya boynumuza bir şeyler sararak ağrıyı gidermeye çalışırız çoğu zamanda uyguladığımız bu tedaviler işe yarar. Ama bazen bütün gayretimize rağmen bu ağrıları yok edemeyiz. Ağrı omuza ve kola doğru yayılabilir. Sırtımızda belli noktalarda çok şiddetli ağrı oluşabilir. Ağrının özellikle omuza ve kola doğru yayılması boyun fıtığına işaret eder. Bu durumda mutlaka ve mutlaka boyun konusunda uzmanlaşmış bir hekime başvurmak gerekir.

Peki boyun hastalığında “fıtık” tam olarak nedir?

Bizi taşıyan omur adını verdiğimiz kemikler vardır. Bu kemiklerinin arasında da disk adı verilen koyu kıvamlı sakıza benzeyen bir madde bulunur. Bu maddenin dışta kalın bir kılıfı içte de daha yumuşak bir bölümü vardır. Bazen özellikle stres altındayken yapılan ters bir hareketle bu kalın kılıf yırtılır yumuşak olan kısım dışarı doğru çıkar. Dışarı çıkan kısım da omuriliğin veya omurilikten çıkan sinirleri sıkıştırır. İşte biz buna fıtık diyoruz. En çok dikkat çeken boyun fıtığı belirtileri:

Boyun bölgesinde oluşan duyu kaybı

Boyun ağrısı

Boyun ağrısı yüzünden oluşan el becerileri azalması

Parmaklarda oluşan elektriklenme

Boyun sinirleri üzerinden etkilenen kolun incelmesi

Refleks zayıflığı

Sırtlarda, kollarda oluşan belirgin ağrı

Elde ve kolda oluşa güç kaybı

Doktor ameliyat dedi! Hasta ameliyattan korkmalı mı?

Ameliyat denilince herkesi bir korku kaplar ve hastalar genellikle ameliyat önerildiği zaman akla hayale gelmedik çareler bulurlar, genellikle bu sure içinde hastanın durumu daha da kötüye, ameliyatla bile çözülemeyecek duruma ulaşabilir. Hâlbuki gelişen teknolojiler sayesinde boyun ameliyatları riski en az düzeyde olan ameliyatlardan biri konumuna ulaşmıştır. Boyun fıtığı ameliyatında hastanın boynunun ön tarafından ufak bir kesi ile ameliyata başlanır. Başarı şansı yüksektir.

Hasta ameliyat olmadı, boyun fıtığı sonuçları ne olur?

Boyun fıtıklarının yüzde 90’ı genellikle ameliyatsız dönemde teşhis edilir ve ona göre tedavi edilir. Ama mutlaka ameliyat gerektiren durumlarda ameliyat yaptırmamak ya da geciktirmek, hastanın ömür boyu çekeceği sorunlara sebep olabilir. Dengesizlik, yürüme bozukluğu, idrar kaçırma ve cinsel güç kaybı gelişirse bir daha dönüşü yok­tur. Bu nedenle boyun fıtığı olanlar bir doktora başvurmalı.