1.3 ton kokain için düğmeye basıldı: Pilot ve patron gözaltında

Brezilya'da, Türkiye merkezli bir jet kiralama firmasına ait uçakta geçtiğimiz Ağustos ayında 1 ton 300 kilo uyuşturucu bulunmasıyla ilgili İstanbul'da dün ACM Holding'e operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında holding sahibi ve uçak pilotunun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkezi İstanbul’da bulunan ACM Holding bünyesindeki ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçakta, Brezilya’da 4 Ağustos 2021’de 24 adet bavul içerisinde 1304 kilogram kokain ele geçirilmişti.

Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma başlattığı ortay çıktı. Savcılık koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ise, uluslararası kamuoyuna da yansıyan uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 7 şüphelinin belirlendiği öğrenildi.

PİLOT TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

Narkotik çalışmaları sürerken, Brezilya’da gözaltında bulunan jetin pilotu Veli D.’nin Türkiye’ye döneceği bilgisine ulaşıldı. Fransa’dan aktarmalı olarak İstanbul’a dönen Veli D. gece 04.20’de İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. Narktotik Polisi’nin pilotu gözaltına almasının ardından dün akşam da ACM Holding’in Küçükçekmece Beşyol’daki binasına operasyon düzenlendi.

HOLDİNG SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri holdingde arama yaparken, şirket sahibi Şeyhmuz Ö. ile Leyla Ö., Ali Burak B., Fatih Rasim B., Bekir Koray Ö. ve Nesim Özlem B.’nin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İlginizi Çekebilir 1.3 ton kokain dolu Türk uçağının pilotundan mesaj var

İlginizi Çekebilir Kokain dolu ATA uçağı davasında çarpıcı gelişmeler

İlginizi Çekebilir Kokain dolu uçağın Türk kaptan pilotu motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış

İlginizi Çekebilir Brezilya polisi Türk uçağında 1304 kilo kokain yakaladı