Bu anne kayıp kızı için 13 yıldır ağlıyor

5 Mart 2008 tarihinde Çıksorut Mahallesi’ndeki evinden halasına gitmek için ayrılan 10 yaşındaki Gül Gonca Çelik, geri dönmeyince aile hemen polise başvurdu. Polis kayıtlarına ‘Kayıp’ olarak Gül Gonca Çelik, ailenin tüm aramalarına karşın bulunamadı.

Ailenin şüpheli olarak ismini verdiği kişilerden Vahap G. tutuklandı ancak 45 gün sonra salıverildi.

Bu arada kebapçılık yapan baba Cuma Çelik ile anne Fatma Çelik, kayıp kızlarını sokaklarda kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Sokaklardaki direklere astıkları Gül Gonca’nın fotoğrafları ise iddiaya göre, “Kirlilik yapıyor” gerekçesiyle belediye görevlileri tarafından söküldü.

UMUT VEREN HASTANE KAYDI

Ailenin umutlarını yeşerten ilk haber, 1 Haziran 2008’de, Gül Gonca Çelik’in Ağrı Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı’nda muayene edildiği yolunda geldi.

Baba Cuma Çelik Ağrı’ya gitti ancak hastane defterinde baba, anne adı ve nüfus bilgileri kayıp Gül Gonca Çelik ile uyuşmasına rağmen ‘Sehven’ yazıldığı söylendi.

Bu olaydan 4 ay sonra, bu kez de Bilecik’e bağlı Gölpazarı ilçesi 2 nolu sağlık ocağında aynı bilgilerle kadın hastalıkları uzmanına muayene edildiği bilgisine ulaşıldı. Ancak, aile maddi durumlarının yetersiz olması nedeniyle Bilecik’e gidemedi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ AMA

Kızını bulma çabaları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Gaziantep’e geldiğinde bir yolunu bulup kendisine ulaştıklarını anlatan anne Fatma Çelik, “Başbakan’a (Erdoğan) durumu anlatıp kızımın bulunması için yardım istedim. O da ‘Merak etme bulacağız’ deyip yanındaki valiye talimat verdi. Bir ekip kuruldu ve ekip bir süre ciddi bir çalışma yaptı. Ardından da, kızımın aranması kağıt üzerinde devam ettirildi. Bir gün gazeteciler gelip, “Gözünüz aydın Gül Gonca bulundu’ dedi. Televizyonlarda da, “Başbakan talimat verdi, kayıp kız bulundu” diye haberler yayınlandı. Ama, hepsi yalan çıktı. SGK kayıtlarında kızımın kaçırıldıktan sonra 4 defa tedavi hizmeti aldığı görülüyor. Eğer tedavi olan kızım değilse, kızımın bilgileriyle başkasının hem de 4 defa sağlık hizmeti alması suç değil mi? Bu suçu işleyenlerle ilgili bir araştırma yapıldı mı, ya da ceza verildi mi?” dedi.

ELBİSESİNE SARILIP AĞLIYORUM

Geçtiğimiz günlerde, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün kendilerini ziyaret ederek, Gül Gonca’nın bulunması için çalışma başlatılacağı açıklaması yaptığını belirten 5 çocuk annesi, 45 yaşındaki Fatma Çelik, “Vali Bey’e de söyledim. Kızım maalesef 13 yıldır kağıt üzerinde aranıyor. Bu kadar önemli ipuçları bulunmasına rağmen kimse incelemeyi sıkı bir şekilde devam ettirmedi. Eğer edilseydi kızım bulunurdu. Eminim, Gonca Gül yaşıyor. 13 yıldır kapı kapı dolaşıyoruz. Eşim, işini, sağlığını kaybetti. Kalp hastası oldu. Devletimiz, kızımı ölü ya da diri bulacak güce sahiptir. Yeter ki devlet kararlılığını göstersin. Kızım aklı başında bir kızdı. Kaybolması mümkün değil. Kesinlikle kaçırıldı. Bugün anneler günü ve o yine yanımda değil. Kızımın düğün ve nişanlara giydiği kıyafetini sandığında saklıyor, her gün çıkarıp öpüp, koklayıp ağlıyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’ma sesleniyorum. Kendisinin talimatıyla oluşturulan özel ekip bir süre ciddi çalıştı. Sonra unutturulup gitti. ‘Gonca Gül bulundu’ diye haber yayılıp kendisini de yanılttılar. Gülgoncamın sesini, kokusunu özledim” diye konuştu.