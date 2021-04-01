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Bu da bastonlu sapık!

Aydın'ın Söke ilçesinde semt pazarında bir elinde bastonla yürüyüp, diğer eliyle kadınları taciz eden 65 yaşındaki N.Y., görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına aldı.

Güncellenme: 20:14, 01/04/2021
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Bu da bastonlu sapık!

Söke ilçesi Yenicami Mahallesi’nde çarşamba günleri kurulan semt pazarında dün yaşanan taciz olayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bir elinde baston olan bir kişi, pazara alışverişe gelen kadınları diğer eliyle dokunarak taciz etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Tezgah başlarındaki kadınlara arkadan yaklaşan tacizcinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü kısa sürede çok sayıda tepki alırken, polis ekipleri de harekete geçti.

N.Y. olduğu belirlenen taciz şüphelisi bugün Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. DHA

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