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Bu da ‘tam kapanma’ kuyruğu

Tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, İzmir ve Gaziantep'teki PTT'lerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Kuyruktaki vatandaşlar, "Paralarımızın adresimize teslim edileceği yolunda mesajlar atıldı. Ancak, ne zaman geleceği belli değil. Bizim de şu an paraya ihtiyacımız var" diyerek tam kapanmada dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ahmet KAYA
Güncellenme: 19:38, 05/05/2021
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Gaziantep’te başta Fevzi Çakmak PTT’si olmak üzere, Karataş, Karşıyaka ve Hürriyet Caddesi’ndeki Şahinbey Merkez Postanesi önünde sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren yurttaşlar, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen 1100 TL’lik sosyal yardımın yanı sıra, süt ve çocuk yardımı olarak bilinen yardımları, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini almak için güneşin altında  saatlerce sıra bekledi.

“PARAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Sokağa çıkma yasağına rağmen hiç bir müdahaleyle karşılaşmayan yurttaşlar, “Paralarımızın adresimize teslim edileceği yolunda mesajlar atıldı. Ancak, ne zaman geleceği belli değil. Bizim de şu an paraya ihtiyacımız var. O nedenle beklemek zorundayız” dedi.

Dağıtım sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı dikkat çekerken, izdiham yaşanmadı.

İZMİR’DE DE KUYRUK VARDI

İzmir’in Buca ilçesi Şirinyer Mahallesi’nde de bugün çekilen görüntülerde PTT’nin önündeki kuyruk dikkat çekti.

Tam kapanmaya rağmen kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve sosyal yardımlarını almak isteyenler, PTT önünde yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

Bir cadde boyu devam eden kuyruğun, caddenin bittiği yerde ara sokaktan devam ettiği görüldü.

Birçok vatandaşın salgın kurallarını ihlal ettiği görüntüye yansıdı.

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Yayınlanma Tarihi:19:31,