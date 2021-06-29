Bu defa köylüler kazandı, madenci kaybetti

Rize’de İşkencedere Vadisi’nde ormanlarına taş ocağı yapılmaması için köylülerin mücadelesi devam ederken iyi haber bir başka köylü mücadelesinin sürdüğü Muğla’dan geldi.

Geçtiğimiz ay muhtarlığa gönderilen “ÇED gerekli değildir” ilanı ile köylerindeki ormanlık bölgeye boksit madeni yapılacağını öğrenen Bencik köylülerinin mücadelesi sonuç verdi.

Bal ormanlarıyla bilinen Bencik köylüleri başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü yaklaşık iki aydır konuyu gündeme getirdi.

1. DERECE SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLDİ

Sonuçta Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bölgeyi 1. derece sit alanı olarak tescilledi ve yapılacak madene izin vermedi.

Kurulun 26 Mayıs’ta yaptığı toplantıda aldığı kararda özetle şu ifadelere yer verildi.

“Bencik Orta Mahallesi’nde, 373 ada 1 parselde tespit edilen kültür varlıklarının bulunduğu alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ve 25.03.2021 tarihinde madencilik faaliyetinin yapılması talebinin uygun bulunmadığına karar verildi.”

3 YIL İÇİN

Demireller Tarım Madencilik Petrol Sanayi ve ticaret Şirketi’nin hazırladığı proje tanıtım dosyasına göre madenin 2024 yılına kadar faaliyet göstermesi planlanıyordu. Yani 3 yıllık bir iş için 4095 kızılçam ağacı kesilecek doğa tahrip edilecekti. ÇED gerekli değildir raporu çıkarılan proje dosyasında Bencik köylerinde ünlü çam balı üretildiği bilgisi yok. Oysa bölge “basralı alan” olarak biliniyor. Basra böceği adı verilen endemik canlı, çam ağaçlarındaki lavralardan özel bir bal üretiyor.

MUHTAR: “ÇOK MUTLUYUZ”

Kararı SÖZCÜ’den öğrenen Bencik Köyü Muhtarı Fahri Şafak, yaklaşık iki aydır verdikleri mücadele ettiklerini belirterek, “Çok mutluyuz gerçekten. Birkaç yıl işletilecek madenler için ormanlarımız tahrip edilecekti. Zeytinimiz, balımız, hayvanlarımız zarar görecekti” dedi.

TUZABAT İÇİN KARAR YOK



Şirketin aynı proje kapsamında madencilik yapmak istediği Milas’a bağlı Tuzabat Köyü ile ilgili ise bir karar çıkmadı. Koruma Kurulu’nun bu konuda ne karar verdiği merak konusu.

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