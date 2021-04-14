Bu gece hızla soğuyacak… Yağış uyarıları sürüyor!

Hava sıcaklıklarında yaşanan hızlı değişimler devam ediyor ve Meteoroloji’nin tahmin haritasına göre yağışlar sürüyor. Yurdun batısında bugün yağışlarla beraber kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Yarından itibaren ise hava sıcaklıkları düşecek ve yağışlar etki alanını genişletecek. İstanbul’da kısa sürede 10 dereceye yakın düşüş olacak, ardından mevsim normallerine dönecek.

YAĞIŞLAR BUGÜN DE ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI GELDİ

Rüzgarın bugün Marmara’nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.