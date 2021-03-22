Bu geceye dikkat! Hava durumu kışa geri dönüyor…

Martın son haftasında yurda yeni bir soğuk hava dalgası giriş yapıyor. Bu geceden itibaren kendini gösterecek olan soğuk havayla birlikte Anadolu’nun önemli kısmında kar görülecek. İstanbul’da yarından itibaren karla karşık yağmur görülmeye başlarken, Ankara’da hafta ortasında kar etkili olacak. İzmir’de ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

KAR BAZI İLLERDE BUGÜN BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne’nin güney, Balıkesir’in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli olması bekleniyor.