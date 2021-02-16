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Bu görüntüler az önce SÖZCÜ Muhabiri tarafından çekildi…İstanbul-Yalova-Bursa-Balıkesir Karayolu felç

İstanbul-Bursa-Yalova arasındaki süpürgelik mevkiinde yoğun kar ve tipi trafiğin durmasına neden oldu. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ile kapanan yolu açmaya çalışıyor.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 12:25, 16/02/2021
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İstanbul-Bursa-Yalova Karayolu yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapandı. Karayolları ekipleri kapanan yolu açmaya çalışırken, trafik ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.

Foto: SÖZCÜ

TİPİ VE KAR YOLLARI KAPATTI 

İstanbul-Yalova Süpürgelik kesimi ile çok sayıda nokta tipi ve kar nedeniyle trafiğe kapandı. Zincir takmadan yola çıkan sürücüler kar nedeniyle kapanan yolda zor anlar yaşadı. Kimi araçları vatandaşlar itti. Ağır tonajlı araçların geçişine ise izin verilmedi.

Foto: SÖZCÜ

Öte yandan Balıkesir-Bursa Karayolu da araç trafiğine kapandı. Tipi şeklinde yağan kar sebebiyle Balıkesir-Bursa yolu Susurluk ilçesi yakınlarında araçlar mahsur kaldı. Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yoldaki, trafik yoğunluğunun 25 kilometreye kadar ulaştığı öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:12:16,