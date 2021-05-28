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Bu görüntüler ‘insanlık ölmüş’ dedirtti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir kişinin eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kadına şiddet uygulandığı sırada çevredekilerin yürüyüp geçmesi ve bir iş yerinin önünde oturan iki kişinin de sırt dönerek görmezden gelmesi dikkat çekti.

Güncellenme: 00:50, 28/05/2021
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Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.Ö. (29) ile eski eşi A.E. (22) isimli kadın sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö., eski eşi A.E.'yi sokak ortasında yumruklamaya başladı. Uzun süre O.Ö.'nün darbelerine maruz kalan A.E. daha fazla dayanamayarak yere düştü. Talihsiz kadının yere düşmesine aldırmayan O.Ö., vicdansızca kadını yerde tekmelemeye başladı. Uzun süre O.Ö.'nün darbelerine maruz kalan A.E. tüm çabalarına rağmen kendini kurtaramadı.

SIRTLARINI DÖNDÜLER

Öte yandan balkondaki bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde O.Ö.'nün, A.E.'yi tekme tokat dövdüğü sırada bazı vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp geçerken, bir iş yerinin önünde oturan iki kişinin de duyarsızca olaya sırtlarını dönmesi dikkat çekti.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede O.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen O.Ö.'nün ifadesinin alınmasına devam ediliyor. İHA

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Yayınlanma Tarihi:00:44,