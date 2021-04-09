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‘Bu kadarına pes’ dedirten olay: 80 metrekarede 72 kişilik eğlence

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ‘bu kadarına da pes’ dedirten bir olay yaşandı. COVID-19 vakalarının günlük 55 bini, ölümlerin 250’yi aştığı bir dönemde 80 metrekarelik bir barda 72 kişinin katıldığı eğlenceyi polis bastı. COVID-19 tedbirlerine aykırı hareket edildiği tespit edilen işletmeye 10 bin 407 lira, işletmede bulunan 72 kişiye ise toplam 64 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 21:06, 09/04/2021
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Kuşadası'nda sokağa çıkma yasakları öncesi Camikebir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir barda eğlence yapıldığı ihbarı alan ekipler, saat 16.00 sıralarında mekanı bastı. Yaklaşık 80 metrekarelik bardaki 72 kişi polisi görünce maskelerini takmaya çalıştı, ancak sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ceza kesilmesinden kurtulamadı.

İŞLETMEYE VE EĞLENENLERE CEZA

Covid-19 tedbirlerine aykırı hareket edildiği tespit edilen işletmeye Hıfzıssıhha Kanunu gereği toplamda 10 bin 407 lira, işletmede o sırada bulunan 72 şahsa ise toplam 64 bin 800 lira para cezası uygulandı.

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