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Bu kez Manisa’da mezarları hedef aldılar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu Yeni Mezarlığında 4 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kırıldı.  Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet (25) ve Mehmet Oruçun, Adana'daki mezarları da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğramıştı.

Güncellenme: 01:01, 22/02/2021
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Bu kez Manisa’da mezarları hedef aldılar

Olay, sabah saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığında meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, mezarlığa girerek 4 mezarın taşını kırıp, zarar verdi. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, tahrip edilen mezar taşlarını görünce, durumu mezarlık yetkililerine ve polise bildirdi.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Mezarlıkta çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mezarlıktaki tahribatı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı yetkilileri, mezarlıkları iyileştirmek için özveriyle çalıştıklarını, bu tür çirkin davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  DHA

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