Bu nasıl kısıtlama: Araçla gelmek yasak ama pazar yeri tıklım tıklım

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 günlük kısıtlamada bugün açılan pazarlar vatandaşların akınına uğradı. Bodrum'daki 53 mahalleden 25'inde pazar yeri açıldı. Otomobil ile gitmenin yasaklanması da tepki çekti.

PAZARIN İÇİ DE DIŞIDA LEBALEB DOLDU, VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Bodrum Çarşı Merkezi'ndeki otantik Bodrum pazarı sabah 10.00'dan itibaren vatandaşların akınına uğradı. Pazar yerinin girişinde uzun kuyruklar oluşurken, pazara gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü. Pazar yerinin içinde ve dışında büyük kalabalıkların olması dikkat çekti.

Pazardaki kalabalığı ve girişteki uzun kuyrukları gören bazı vatandaşlar tepki göstererek geldikleri gibi geri döndü. Evli ve iki çocuk annesi Melihat Keleş (55) “Sebze ve meyve almaya geldim ama pandemi kurallarına uymadığını insanların üste üste olduğunu ve bu kadar yoğun salgına rağmen halen elleriyle meyve ve sebzeleri seçtiklerini görünce geri döndüm. Yetersiz oranda pazar yeri açılınca herkes Bodrum pazarına hücum etti” dedi.

OTOMOBİL İLE GELENLER CEZA YEDİ, YAYA GELENLER YÜKLERİNİ GÜÇLÜKLE TAŞIYABİLDİ

Pazara otomobil ile gelenleri trafik polisi önce uyardı sonra 20'ye yakın vatandaşa kurallara uymadıkları gerekçesi ile idari para cezası kesildi. Vatandaşların pazardan aldıkları 15-20 kilo ağırlığındaki yükleri uzun mesafelere güçlükle taşıdıkları görüldü. Türkkuyusu Mahallesi'nden gelen Nilay Karakaş “Pazar hem pahalı hem kalabalık, ben yakından yürüyerek geldim, ama yinede vatandaşlarımızın işi zor. Çünkü uzaklarda ve tepelerde oturanlar var, hadi geldiler diyelim oraya yüklerini nasıl taşıyacaklar, farklı bir çözüm bulunmalıydı” diye konuştu.