Buğra Kavuncu’nun avukatından savcılığa dilekçe: İfade vermeye hazır

Milletvekili Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddiasında bulunmuştu. Söz konusu iddiaların ardından Kavuncu, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İYİ Parti, Özdağ'ı disiplin kuruluna sevk etmiş ancak ilgili mahkeme, partinin ihraç talebini reddetmişti. Ardından Özdağ, partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

“BİR KEZ DAHA YİNELİYORUM”

İl Başkanı Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden soruşturma kapsamında savcılığa dilekçe sunduklarını belirterek, “Şahsıma atılan iftiranın bir an önce açıklığa kavuşmasını, bunun için de her türlü asılsız iddiaya cevap vermeye hazır olduğumu bir kez daha yineliyorum” ifadelerini kullandı.

“İFADE VERMEYE HAZIR”

Kavuncu'nun avukatı Mehmet Erdem Uslaş, müvekkilinin devam eden FETÖ soruşturmasında ifadesinin alınmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede “Müvekkil ifadesini vermeye hazırdır. Müvekkil, üzerine atılı suçlamalara karşı yetkili merciiler huzurunda veremeyeceği hiçbir cevabı bulunmamaktadır. Müvekkilin üzerine atılı suç ile bir ilgisi bulunmadığı hususunda vereceği ifade sonrasında sayın savcılık makamı tarafından anlaşılacağı ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verileceği kanaatindeyiz” ifadelerine yer verildi.