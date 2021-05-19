Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs’ta eczaneler, PTT ve kargolar çalışıyor mu?

19 Mayıs tarihinin resmi bayram olmasından dolayı bugün birçok resmi kurum öğleden sonra kapalı olacak. İşlerini halletmek isteyen vatandaşlar 19 Mayıs günü bankalar çalışıyor mu merak ediyor.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen 19 Mayıs süresince kapalı olacak.

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. Bu nedenle 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.