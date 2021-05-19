Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Her yıl bayram olarak kutlanan 19 Mayıs gençlik bayramı olarak da bilinir. Hafta içi gününe denk gelen 19 Mayıs 2021 resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı ardından 19 Mayıs kutlanacak bankalar ve devlet kurumları kapalı olacak ancak sokağa çıkma yasağı olmayacak.

19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığından da 19 Mayıs’ta yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.