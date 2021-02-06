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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu tüm Türkiye'de caddeler ve sokaklar boş kalacak. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre Cuma akşamı başlayan sokağa çıkma yasağı Pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek.

Güncellenme: 09:12, 06/02/2021
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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?

Corona virüs vaka sayısında açıklanan rakamların yüksek olması nedeniyle ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar devam edeceği duyurulan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının Cuma günü saat 21:00'de başlayıp pazartesi günü sabah 05.00'de sonlanacağı belirtildi.

“BİR KEZ DAHA İSTİRHAM EDİYORUZ”

Açıklamada ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığı belirtilerek “Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz” denildi. DHA

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