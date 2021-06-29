Bunaltıcı sıcakların ardından hafta sonuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin haritasına göre yurdun büyük kısmı hafta sonuna kadar bunaltıcı sıcaklarla mücadele edecek. Bazı bölgelerde 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar görülecek, yağışların süreceği Doğu Karadeniz Bölgesi ise yurdun en serin kısmı olacak. Cumartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası Marmara üzerinden yurda giriş yapacak.

MARMARA VE KIYI EGE’DE SICAKIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ AŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu ve Malatya çevreleri ile Sivas’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.