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Bunaltıcı sıcakların ardından hafta sonuna dikkat

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun büyük çoğunluğunda sıcak hava hakim olacak. Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşacak. Doğu Karadeniz'de ise yağışlar devam edecek. Hafta sonu ise yeni bir yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:14, 29/06/2021
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Bunaltıcı sıcakların ardından hafta sonuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin haritasına göre yurdun büyük kısmı hafta sonuna kadar bunaltıcı sıcaklarla mücadele edecek. Bazı bölgelerde 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar görülecek, yağışların süreceği Doğu Karadeniz Bölgesi ise yurdun en serin kısmı olacak. Cumartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası Marmara üzerinden yurda giriş yapacak.

MARMARA VE KIYI EGE’DE SICAKIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ AŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu ve Malatya çevreleri ile Sivas’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Cumartesi HAVA DURUMU Malatya Mayıs ayı Meteoroloji Ordu Sivas Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:42,