Bunun adı cinayet! 8 köpek ve bir çok vahşi hayvan öldü

Geyve ilçesi Sekiharman Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Ali Ünlü’ye ait ve yaklaşık 400 küçükbaş hayvana bekçilik yapan 8 çoban köpeği, dün çevreye atılan balık kafalarını yedikten sonra öldü.

Köpeklerin öldüğünü görenler jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgedeki balık kafalarından numuneler alarak incelemeye götürdü. Yapılan incelemelerde balık kafalarının zehirli bir maddeye batırılarak bölgeye atıldığı, aynı balık kafalarından yiyen kurt, çakal gibi vahşi hayvanların da öldüğü öğrenildi.

Ekipler, zehirli balık kafalarını bölgeye atan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlatırken, köpeklerin sahibi Mehmet Ali Ünlü ve diğer küçükbaş hayvan sahipleri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık 400 küçükbaş hayvana bekçilik yapan 8 köpeğinin zehirlenerek ölmesine tepki gösteren Mehmet Ali Ünlü, “Bu ne vicdansızlıktır? Bir canlıyı kasten öldürmek insanlığa sığar mı? Bu masum hayvanları katledenler en ağır biçimde cezalandırılmalı. Üzüntümüz bir yana, 400 adet küçükbaş sürümüz de şimdi sahipsiz kaldı” dedi. (İHA)