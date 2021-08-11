Burdur’da başlayan yangın Antalya’ya ilerliyor
Burdur'un Bucak ilçesinde yangının akşam saatlerinde kontrol altına alınamaması sonucu rüzgarın da etkisiyle alevlerin Antalya'ya ilerlediği belirtildi. Manavgat'ta bugün yeniden başlayan yangın da devam ediyor.
Burdur’un Bucak ilçesi Çobanpınar Mahallesi’nde başlayan yangının 7 köyü kapsadığı belirtildi. Burdur Belediyesi itfaiye sorumlusunun verdiği bilgilere havadan müdahalede göre gece görüş aygıtlarının yetersizliği nedeniyle yangına müdahalenin zorlaştığı belirtildi.
KENT MERKEZİNE ULAŞMA RİSKİ VAR
Yangının sabaha kadar Karacaören Barajı üzerinden Antalya girişinde Kovanlık köyüne gideceği öngörülürken, yangının bir ucunun da Burdur kent merkezine ulaşma riski bulunuyor.
3 YANGIN DEVAM EDİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 3 orman yangını devam ediyor. Bu yangınlardan birisi Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam ederken, diğerleri ise Burdur'un Bucak ve Antalya'nın Manavgat ilçelerinde.