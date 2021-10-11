Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) binasında tadilat yapılıyor. KOSGEB’in 18. katındaki makam ve dinlenme odasına krom kaplama masajlı duş, siyah kabinli duşa kabin ve akıllı klozet konulacak. Led ışıklı koku yapmayan akıllı klozetler 9-47 bin liraya satılıyor.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tadilatta makam odasının pencerelerine ahşap jaluzi takılacak, zemin akustik karo halı, odanın dış cephesi MDF ile kaplanacak. Mescidin duvarlarına ise ipek canlı sıva yapılacak. Yemekhane terasına 12 dekoratif saksılı altuni piramit mazı yerleştirilecek. 2,5 ay sürecek tadilat için 1 milyon 728 bin TL'lik sözleşme imzalandı. KOSGEB Başkanlığı görevinde halen AKP Samsun eski Milletvekili Hasan Basri Kurt bulunuyor. Tüm bu tadilat tasarruf genelgesine rağmen yapılıyor.