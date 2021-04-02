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Bursa kırmızıya döndü, Uludağ’da pistler boşaldı

Uludağ’ın zirvesinde kayak sezonu geç başladı, mart ayı sonunda bitti. Türkiye’nin birçok bölgesi gibi Bursa’nın da korona virüs tablosunda kırmızıya boyanması tatilcilerin Uludağ’dan erken ayrılmalarına sebep oldu.

Güncellenme: 09:54, 02/04/2021
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Bursa kırmızıya döndü, Uludağ’da pistler boşaldı

Uludağ'da kar kalınlığı 165 santimetre olmasına rağmen pistler boş kaldı. Türkiye genelinde açıklanan korona virüs tablosunda kırmızı bölge olarak ilân edilen Bursa'dan yerli turistler ayrıldı. Geçtiğimiz güne kadar adım atacak yer bulunmayan pistler birden boşaldı. Daha önce araç park edecek yer bulunamayan zirvede otopark ve yol kenarlarındaki boşluklar dikkati çekti.

İstanbul'dan gelen tatilciler, “Biz bu kadar boş olacağını tahmin etmiyorduk. Uzun zamandır takip ediyorduk. Bugün gelmek nasip oldu. Böyle boş olması tabii ki bizim için iyi oldu. Daha rahat kayak yapabiliyoruz. Türkiye'nin kırmızıya dönmesi bize yaradı” dedi. Yetkililer, sezonun son günleri olması sebebiyle pistlerin ve otellerin boş olduğunu savundu. (İHA)

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