Bursa’da dikkat çekici iddia: BUSKİ abonelere kuyu suyu pompaladı

Kuraklık nedeniyle Bursa’daki barajlarda su oranı yüzde 5 seviyesine kadar düştü. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ, kentteki su sorununu çözmek için şebekeye kuyu suyu bastığı ileri sürüldü. Evlerin musluklarından çamurlu su akmaya başladı.

BUSKİ’nin barajlarda su yok diyerek kuyu sularını şebekeye bastığını iddia eden Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın Saldız, “Belli bir süre derin sondajdan çıkan suyu bizim mahallelerimize verdiler, arıtma işlemi olmadığı için ve BUSKİ'den herhangi bir bilgi tarafımıza verilmediği için halkımız bu suyu içmeye mecbur bırakıldı” diye konuştu.

“BERRAKLAŞTI ANCAK KOKU VAR”

Mahallenin su sorunu nedeniyle 20 gündür görevini yerine getiremediğine dikkat çeken Saldız, BUSKİ'nin kuraklık bahanesiyle arıtma yapmadığını suları arıza sebebiyle kestiğini BUSKİ'nin 5-6 ay daha arıtılmamış olan suyu sondajlardan vereceğini söylediğini belirtti.

Pandemi koşullarında kirli suyun halka verilmesinin halkın sağlığı açısından tehlikeli olduğunu da söyleyen Saldız, “Çeşmelerimizden akan çamurlu suya BUSKİ Görükle Şube Müdürlüğü tüm gece çalışarak müdale ettti. Bugün itibariyle sular berrak akmaya başladı. Ancak, yine de içilmiyor çünkü su kokuyor” dedi.