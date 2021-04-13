Bursa’da ele geçirildi: 2 bin yıllık

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri H.Y., A.A. ve S.Ç. isimli 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbar aldı. Şüphelileri takibe alan ekipler, 3 kişinin 2 farklı otomobillerle Mudanya'ya geleceğini belirledi.

Araçlar, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumyaka Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda, 1 adet üzerinde resim ve figürler bulunan altın işlemeli timsah derisi olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliği taşıyan obje, bir adet 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazması altın işlemeli Tevrat, 2 adet ceylan derisi olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitap, 20 adet farklı çeşitlerde ve boyutlarda renkli taşlar, 2 adet taş üzerine insan figürü işlemeli tablo ve 2 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler H.Y., A.A. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. (DHA)