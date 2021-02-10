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Bursa’da kanlı infaz

Bursa'da Murat Bahadır'ın yol kenarında cansız bedeni bulundu. Göğsü ile bacaklarından vurulduğu tespit edilen Bahadır’ın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde duran polis, çok yönlü soruşturma başlattı.

Güncellenme: 12:27, 10/02/2021
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Bursa’da kanlı infaz

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi’nde meydana geldi.

Yol kenarında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Murat Bahadır olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini saptadı.

Yapılan incelemede Bahadır’ın göğsü ile bacaklarında 3 mermi girişi olduğu  belirlendi. Murat Bahadır’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. (DHA)

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