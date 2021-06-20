Bursa’da korku dolu anlar

Yangın, saat 07.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahalle’de bulunan 4 katlı binada çıktı. İddiaya göre, bodrum katında kullanılmayan eşyalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın nedeniyle dumanlar binayı sarınca apartmanda yaşayanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişiyİ sepetli itfaiye aracıyla kurtardı.

Kurtarılanlar olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlattı. (DHA)