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Bursa’da korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'da şehir merkezinde bir lastikçide başlayan yangın, yanındaki 3 işyerine de sıçradı. Alevler gökyüzüne yükselirken, siyah dumanlar şehrin bir çok yerinden görüldü.

Güncellenme: 14:30, 11/01/2021
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Yangın, saat 13.15 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul yolu üzerindeki bir lastik dükkanında meydana geldi.

İş yerinin üst katındaki kullanılmayan lastikler alev alınca yangın yan tarafında bulunan tabelacı ve yedek parça satan 2 işyerine de sıçradı.

Alevler gökyüzünü kaplarken çevredeki esnaf ve arka taraftaki evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir merdivenli 9 itfaiye aracı yangını yarım saatte söndürdü.

FOTO: İHA

Yanan malzemelerin lastik ve plastik olması sebebiyle gökyüzüne yükselen dumanlar her yerden görülürken, olay yerine UEDAŞ ve 112 ekipleri de sevk edildi.

Yangın nedeniyle Bursa – İstanbul yolu üzerinde uzun trafik oluşurken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:14:22,