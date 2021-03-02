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Bursa’da normalleşme nasıl olacak? İşte kaldırılan yasaklar

Sağlık Bakanlığı corona virüs kısıtlamalarının uygulanmasına illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayırdı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlenirken, yayınlanan haritada Bursa sarı renk ile gösterildi ve orta riskli iller arasında yer aldı.

Güncellenme: 08:32, 02/03/2021
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Bursa’da normalleşme nasıl olacak? İşte kaldırılan yasaklar

Bursa’da normalleşme süreci şöyle olacak:

– Bursa’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı.

– 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruptakilerin sınırlı saatlerde sokağa çıkma uygulaması Bursa’da kaldırıldı.

– Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürüyor.

– Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim tüm sınıflarda başlıyor.

– Bursa’da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

– Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ile 19 arasında faaliyet gösterebilecek.

– Bursa’da nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler maksimum 100 kişinin katılımı ile yapılabilecek.

– Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları 300 kişiyle yapılabilecek.

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