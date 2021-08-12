Bursa’da ormanlık alanda yangın

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yukarıbalı Mahallesinde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesi üzerine, çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmalara helikopter ile de havadan destek verildi.

Yangın, yaklaşık 1,5 saatte yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Alanda arazözler ile soğutma işlemleri sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA

İlginizi Çekebilir Foça yangını kontrol altına alındı