Bursa’da vaka sayıları yüzde 358 artış gösterdi, yoğun bakımların dolması bekleniyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler salgının Bursa'daki ürkütücü tablosunu ortaya çıkardı. Bursa'da 8-14 Şubat tarihlerinde yüz binde 34,87 olan haftalık Covid-19 yeni vaka sayısı yüzde 358 artışla 20-26 Mart tarihleri arasında yüz binde 159,68'e yükseldi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 700’E ULAŞTI

Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

* 8-14 Şubat haftasında günde ortalama 155 doğrulanmış vakanın kayıtlara geçtiği Bursa'da, 20-26 Mart haftasında kayıtlara geçen günlük Covid-19 vaka sayısı 700'ü aştı. Laboratuvarda doğrulanmış vaka sayılarına olası/kuşkulu vaka sayıları da eklenecek olursa, Bursa'da vakaların önlenemeyen yükselişi açık olarak ortadadır.

YOĞUN BAKIMLARIN DOLMASI BEKLENİYOR

“Bursa'da salgının yayılımının önlenmemesi, tedavi edici sağlık hizmetlerine gereksinim duyan gerek Covid-19 gerekse de diğer hastaları zor durumda bırakabilir” diyen Türkkan, “Çünkü Bursa nüfusu en yüksek 10 büyük kent içerisinde nüfus başına yoğun bakım yatağı sayısı bakımından en düşük sayıya sahiptir” şeklinde konuştu. Türkkan, “Kentte yoğun bakımlarında dolması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ SIRALADI

“Bursa'da salgının yayılımının önlenmesi için pandeminin başlangıcından bu yana karar vericilere yönelik dile getirdiğimiz çağrımızı yineliyoruz” diyen Alpaslan Türkkan, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı ;

“Bilimin sesine kulak verin, epidemiyolojik değerlendirmeler ışığında ivedi olarak önlem alın!

Bu bağlamda; Bursa'da haftalık yüz bin kişi başına düşen yeni olgu sayılarının yanı sıra:

-İlçelere göre ölüm sayıları.

-Bin kişi başına test sayısı.

-Test pozitiflik oranı

-Endişe verici varyantların görülme sıklığı.

-Toplam olgu sayısı.

-Hastalığı geçirerek antikor gelişenlerin sayısı.

-Aşı yapılan kişi sayısı.

Filyasyon verilerine göre bulaşı odakları ve olgu kümelenmeleri verileri birlikte değerlendirilerek ivedi olarak önlem alınmalıdır. Bursa Tabip Odası’da katkı sunmaya hazırdır.

“İNGİLİZ VARYANTINI ARTIK YERLİ KABUL EDİYORUZ”

İngiliz varyant virüsünün Türkiye’de görülmesinin ardından hızla yayıldığını söyleyen Alpaslan Türkkan, “Biz bu İngiliz varyantı virüsü artık yerli kabul ediyoruz” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EŞLERİ DE AŞILANMALI”

Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, “Bu zorlu süreçte canla, başla mücadele eden sağlık çalışanlarımızın eşlerininde acilen aşılanmasını istiyoruz” diye konuştu.

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