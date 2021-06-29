Bursa’da yangın: 1 gözaltı

Olay saat 16.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi’ndeki Hikmet Şahin Kent Hali arkasında meydana geldi.

Halde çalışan bir temizlik işçisi, hal çevresinde kamyonlardan dökülen samanları yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, önce çalılık alana, ardından da ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, bir saatlik müdahalenin ardından büyümeden kontrol altına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınan temizlik işçisi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YANGIN ANI KAMERADA

Öte yandan yangının büyüdüğü anlar, Hikmet Şahin Kent Hali’nin çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, alevlerin rüzgarın etkisiyle çevreye dağıldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

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